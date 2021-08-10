العلماء يكتشفون نباتا جديدا آكل لحوم

اكتشف العلماء سلالة جديدة من النباتات الآكلة للحوم، تتكاثر في المستنقعات بجوار المناطق الحضرية الكبرى في شمال غربي المحيط الهادئ.

وأشار العلماء في دراستهم التي نشرت، أمس الاثنين، في دورية "Proceedings of the National" العلمية إلى العشبة وتحمل اسم "تريانثا أوكسيدنتاليز"، معروفا سابقا للعلم، لكن ما تم اكتشافه حديثا عنها هو ميولها لأكل اللحوم.

وتم اكتشاف الحقيقة المفزعة عن النبتة أثناء قيام العلماء برحلات ميدانية إلى حديقة "سابرس بروفينشيال"، التي تقع في شمال فانكوفر، بكولومبيا البريطانية.

وأدرج العلماء نبات "تريانثا أوكسيدنتاليز" بأنه "المثال الـ12 المعروف للتطور المستقل للحيوانات آكلة اللحوم في النباتات"، إلا أنه أثبت أنه "فريد من نوعه بين النباتات آكلة اللحوم، وغير متوقع بناء على النظرية الدارجة".

وقال قيانشي لين، الذي قاد الدراسة الحديثة عندما كان طالب دكتوراه في جامعة كولومبيا البريطانية: "نحن جميعا متحمسون للغاية، فمن النادر جدا العثور على أصل جديد للحيوانات آكلة اللحوم".

ويستخدم نبات "تريانثا أوكسيدنتاليز" الحشرات لتلقيح أزهاره ذات المظهر الطبيعي جدا، لكنه يحتوي أيضا على شعر لزج أسفل هذه الزهور مباشرة لمحاصرة الحشرات الصغيرة لقضمها.

وأكد قيانشي لين أن "ما يميز هذا النبات آكل اللحوم بشكل خاص أنه يحبس الحشرات بالقرب من أزهاره الملقحة بالحشرات".

وتابع: "ظاهريا، يبدو هذا كصراع بين اللحوم والتلقيح لأنك لا تريد قتل الحشرات التي تساعدك على التكاثر".

A pretty little white flower that grows near urban centers of the Pacific Northwest turns out to be a killer.



The bog-dwelling western false asphodel, Triantha occidentalis, is the first new carnivorous plant to be discovered in about 20 years. https://t.co/GBVs73kVSv — NPR (@NPR) August 10, 2021

وخلال التجارب الميدانية التي أجريت داخل حديقة "سابريس بروفينشيال"، في أغسطس/ آب 2018 ، قام لين بإلحاق ذباب الفاكهة الميت بالسيقان اللاصقة لنبات "تريانثا أوكسيدنتاليز"، ولكن قبل إطعامه الذباب تم ختم الحشرات بطريقة التمثيل الغذائي بنظائر النيتروجين الثقيلة، التي سمحت للباحثين بتتبع كمية هذه المغذيات الرئيسية التي قد يستهلكها النبات من فريسته من الحشرات.

وكشفت أن النبات تلقى ما يصل إلى 64 بالمئة من مدخوله من النيتروجين من لحم الحشرات، مما يميزه على أنه آكل لحوم أصيل، وفقا للنماذج التي طورها الزملاء في جامعة ويسكونسن-ماديسون الذين شاركوا في الدراسة الجديدة.