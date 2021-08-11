كيفية تجنب التحص البولي

قال طبيب الأورام والمسالك البولية ياروسلاف بوتابوف، إن جسم الإنسان يفقد في الحرارة كمية كبيرة من الرطوبة ويحتاج إلى كمية أكبر من السوائل النشطة، فنقص السوائل قد يؤدي إلى التحص البولي (تشكل حصيات في المجرى البولي).

ومع ذلك، حتى في الطقس البارد، يجب ألا تقلل من كمية المياه المستخدمة لتجنب حصوات الكلى، بحسب الطبيب.

ووفقًا له، في الطقس الحار، يجب مضاعفة استهلاك المياه تقريبًا. ولكن حتى في موسم البرد، لا تنسوا توازن الماء في الجسم، يمكن أن يصبح نقص السوائل أحد أسباب ظهور التحص البولي. ومع ذلك، بشكل عام، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لمثل هذه المشكلة.

وقال الطبيب لوكالة "سبوتينك": "هناك الكثير منها: اضطرابات التمثيل الغذائي والهرمونات وخصائص نمط حياة الشخص وتغذيته - كل هذا يمكن أن يتسبب في ظهور تحص بولي. وأحد الأسباب هو عدم كفاية تناول السوائل".