اعتقادات شائعة خاطئة حول شرب الماء

قالت طبيبة الغدد الصماء والتغذية الروسية، أوليانا روميانتسيفا، إن بعض الاعتقادات الشائعة حول شرب الماء لا علاقة لها بالأدلة العلمية.

حيث إن بعض المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا تتعلق بحساب شرب الماء يوميًا. أوضحت روميانتسيفا، على وجه الخصوص، أن العبارة التي تقول أنك بحاجة إلى شرب لترين من السوائل كل يوم لا تتوافق مع الواقع، لأن هذه القاعدة فردية لكل شخص. وقالت بأن الرجل العادي الذي يتمتع بحالة بدنية طبيعية يجب أن يشرب بمعدل 35 مل من الماء لكل كيلوغرام من وزنه، والمرأة بمعدل 25-30 مل لكل كيلوغرام.

ومع ذلك، إذا قرر الشخص إنقاص الوزن، فإنه بحاجة حقًا إلى شرب المزيد، أي نحو 40 مل لكل كيلوغرام من الوزن الذي تريد تحقيقه. ومع ذلك، هذا لا يحدث على الإطلاق لأن الماء هو الذي يساعد على فقدان الوزن الزائد، ونحن قد نخلط بين شرب الماء وشرب السوائل الأخرى مثل المشروبات الغازية.

وأوضحت في مقابلة مع وكالة "برايم": "الحقيقة هي أنه في بعض الحالات يمكننا الخلط بين الجوع والعطش، وبدلاً من شرب الماء، نبدأ في الأكل وزيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمنا بإرواء عطشنا بالماء بدلاً من المشروبات الغازية الحلوة، فسوف نفقد الوزن أيضًا".

بالإضافة إلى أن المعلومات التي تقول بأنه يجب الأخذ في الاعتبار شرب المياه النظيفة فقط غير صحيحة أيضًا. في الواقع، يجب أيضًا مراعاة كمية الشاي والقهوة والعصائر والفواكه والمرق في الحساء. وكذلك، لا يمكن أن تؤخذ الكحول والمشروبات الغازية الحلوة في الاعتبار فقط.

وأشارت روميانتسيفا إلى أنه لا يمكن تجديد شباب الجلد بإزالة السموم عن طريق شرب الماء، إلا إذا كان الشخص مصابًا بالجفاف. الخبر السار هو أن الكلى السليمة تتعامل مع السموم بمفردها.