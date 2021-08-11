تحقيق علمي يكشف عن إدمان الأسماك لمادة مخدرة في مياه أنهار التشيك

كشف تحقيق علمي جديد عن كيفية إدمان أسماك السلمون (المرقط بالبني) في أنهار جمهورية التشيك، على مادة الميثامفيتامين التي يستهلكها البشر ويفرزونها وتجد طريقها إلى الأنهار عبر مياه الصرف الصحي.

وأوضح بافيل هوركو، أستاذ علم الحيوان في جامعة براغ لعلوم الحياة، أن "الأشخاص الذين يتعاطون هذه العقاقير غير المشروعة يمكن أن يتسببوا عن غير قصد في تبعية الإدمان بين الأسماك"، وفقا لما نقلته صحيفة "إل بيس" الإسبانية.

وفقًا لنتائج البحث، الذي نُشر في 6 يوليو/ تموز الجاري، في مجلة الأحياء التجريبية، فقد أدّى الاستهلاك الحاد والفوري للميثامفيتامين إلى زيادة نشاط الدماغ في الأسماك لفترة قصيرة من الوقت، بينما انخفض نشاط الدماغ أثناء الامتناع عن ممارسة الجنس.

وقال هوركو: "إن المكافآت المتأتية من الرغبة الشديدة في تعاطي المخدرات بين الأسماك يمكن أن تحل محل المكافآت الطبيعية مثل البحث عن الطعام أو التزاوج".

Llyn fishing in Wales at it's best. Rain, wind, float tubes, brown trout, pork pies and great company. Super day out with @LeeEvansWales #FishingInWales pic.twitter.com/9uT96bNF3x — Ceri Thomas (@cerivthomas) August 10, 2021

ويلاحظ العالم أن التأثير المباشر على سلوك سمك السلمون، يمكن أن يختلف بسبب جوانب عديدة، مثل طول التعرض للدواء وتركيزه. ويقول عبر البريد الإلكتروني: "النتيجة الأكثر خطورة هي أن العقار يغير أنماط السلوك الطبيعية للحيوانات... يمكن أن يؤدي تلوث الأنهار بهذه المواد إلى تغيير أداء النظم البيئية بأكملها".