ماذا يجب على الرجل أن يأكل بعد سن الأربعين

تحدثت ماريا كارداكوفا، خبيرة التغذية، على إثير إذاعة "موسكو تتحدث"، عن الأطعمة التي يجب أن يتناولها الرجال الذين بلغوا سن الأربعين وما فوق.

وقالت إن جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للذكور البالغين هو تناول كميات وفيرة من الألياف ومضادات الأكسدة. لذلك، يجب أن تتضمن قائمة ممثلي الجنس الأقوى الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا خمس حصص من الأطعمة النباتية. يمكن أن تكون هذه الخضار والفواكه. لاحظت خبيرة التغذية فائدة خاصة في تناول عصيدة الحنطة السوداء.

وبالتالي، يتم تقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز القلبي الوعائي للرجل بالكامل.

وأوضحت قائلة: "غالبًا ما تكون هذه الفئة من الرجال هم الذين يحتقرون الخضار في وجباتهم الغذائية. تخبرنا التوصيات أنه يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير من خلال تضمين خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا في النظام الغذائي".