لماذا توصي المراكز الأمريكية الحوامل بتلقي لقاحات كورونا؟

نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، السيدات الحوامل بتلقي اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، فإن النصيحة جاءت استنادا إلى تحليل جديد لم يظهر أي زيادة في احتمالات الإجهاض بسبب التطعيم.

وقالت المراكز الأوروبية إنها لم تعثر على أي مخاوف مرتبطة بسلامة الحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة.

وأوضحت المراكز أن معدلات الإجهاض بعد تطعيم لقاحات فيروس كورونا تماثل المعدل المتوقع بدونه.

وعلى هذا الأساس، يمكن للحوامل تلقي أي نوع من اللقاح حصل على إذن الاستخدام الطارئ في البلاد وهي فايزر ومودرنا وجونسون اند جونسون.

وهذه هي المرة الأولى التي توصي فيها المراكز الأمريكية الحوامل بتلقي اللقاح لكنها نصحت بمناقشة ذلك مع مقدمي الرعاية الطبية لهن.

وبحسب المراكز، فإن احتمالات تطور الإصابة بعدوى كورونا إلى أعراض حادة تزيد مع الحمل، كما تزيد الإصابة به أثناء الحمل احتمالات الولادة المبكرة.

تأتي التوصية الجديدة في ظل زيادة أعداد الإصابات والحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات في أنحاء البلاد على مدى الشهر المنصرم.