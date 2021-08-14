وكالة الفضاء الروسية تعرض على أمريكا المساعدة في إصلاح مركبة "ستار لاينر"

موسكو - سبوتنيك. وأكد المكتب الصحفي لوكالة "سبوتنيك": "تم إرسال خطاب موقع من نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية للتعاون الدولي سيرغي سافيليف".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس روسكوزموس دميتري روغوزين عن استعداده لإرسال متخصصين روس لمساعدة الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على المعلومات التي تفيد بأن شركة "بوينغ" ستعيد المركبة الفضائية "ستار لاينر" إلى المصنع لإصلاح أعطال المحرك.

هذا وأجلت وكالة "ناسا" الأمريكية في 29 يوليو/تموز الماضي، إطلاق المركبة الفضائية، التي كانت مقررة في الـ30 من الشهر ذاته، وربطت التأجيل بضرورة تعامل طاقم محطة الفضاء الدولية مع وحدة "ناؤوكا" (الروسية)، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تم عمل محركاتها بشكل غير متوقع بعد ساعات قليلة من التحامها بالمحطة. وفي وقت لاحق، تم تأجيل إطلاق "ستارلاينير" مرة أخرى، لأسباب فنية هذه المرة.

وليست هذه المشاكل الأولى للمركبات من إنتاج "بوينغ"، حيث لم تتمكن الرحلة التجريبية الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 من دخول المدار المحدد، بسبب عطل في الساعة على متن المركبة، وعادت إلى الأرض.