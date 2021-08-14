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    أطعمة مجمدة

    دراسة تكشف أسماء 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها و5 أخرى تدمرها

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    علوم
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    كشفت دراسة علمية جديدة عن خمسة أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها، وخمسة أخرى تدمرها.

    ونقل "موقع ميدل إيست"، عن اختصاصي التغذية أروشي جوبتا، قوله إن "جسم الإنسان يحتاج إلى مضادات الأكسدة لحماية خلايا الدماغ من الجذور الحرة"، مشيرا إلى أن العناصر الغذائية المهمة مثل أحماض أوميغا-3 الدهنية والفلافونويد وفيتامين ي (E) مفيدة لصحة الدماغ.

    ونصح جوبتا، بتناول خمسة أطعمة، مؤكدا أنها تقوي الذاكرة وتحميها، فيما حذر من خمسة أطعمة أخرى تدمر الذاكرة:

    اللوز

    يشتهر بفوائده المميزة لتحسين الذاكرة لدى البشر، وترجع أهميته لوظائف المخ إلى غناه بفيتامين ي.

    الكركم

    مركب الكركمين الموجود في الكركم يساعد في تحسين الذاكرة والحالة المزاجية لدى البالغين.

    البيض

    لابد الحفاظ على فيتامين د من خلال تناول البيض، كما توجد العناصر الغذائية الصديقة للمخ في صفار البيض، لذا يجب تناوله بخاصة في وجبة الإفطار.

    شاي البابونغ

    يمكن أن يحسن شاي البابونج الوظيفة الإدراكية وقلة النوم، ويقلل أيضا من التوتر ويعزز التركيز والذاكرة.

    الأفوكادو

    يدعم الدماغ ووظائفها، ويساعد في خفض ضغط الدم، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى المهمة للمخ والصحة العامة.

    وبالنسبة للأطعمة والمشروبات التي لا تعد خيارًا مناسبا للذاكرة والقدرة العالية على التركيز وصحة الدماغ،

    صلصة الصويا

    تناول كميات كبيرة يوميا لا يفيد صحة الجسم بشكل عام ويؤثر بشكل خاص على أداء المخ لوظائفه ويضعف الذاكرة والتركيز على المدى الطويل.

    آيس كريم

    دراسة علمية أثبتت أن الأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن تترك تأثيرا سلبيا على المهارات المعرفية والذاكرة اللفظية.

    المشروبات السكرية

    يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى تلف وظائف الذاكرة والدماغ، وترتبط المشروبات السكرية أيضا بمرض ألزهايمر والخرف، ويجب تجنبها لتقوية الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ.

    الملح

    تبين أن تناول الكثير من الأطعمة المليئة بالملح يمكن أن تعيق تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤثر على المهارات والذاكرة، كما يمكن أن يؤدي تناولها إلى اختلال توازن الكهارل والإصابة بالجفاف.

    الأطعمة المُصنعة

    يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة إلى زيادة الوزن وكذلك تلف أنسجة المخ، لذا ينصح الخبراء بتناول أقل قدر ممكن لمنع إلحاق الضرر بالذاكرة.

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