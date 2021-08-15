5 مكونات أساسية لوجبة الإفطار لخفض ضغط الدم

بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الكثافة المتزايدة إلى تضخم الأوعية الدموية وانقباضها، ما يمهد الطريق لأمراض القلب. لحسن الحظ، يمكنك التدخل قبل ظهور مشاكل القلب الخطيرة بوقت طويل، أي عن طريق تحسين نظامك الغذائي.

توضح "Mayo Clinic": "إذا كنت تتساءل كيف تبدأ نظامًا غذائيًا لارتفاع ضغط الدم، فإن تناول الوجبة الأولى في اليوم يبدو عقلانيا".

تم إثبات استخدام العديد من الأطعمة لخفض ضغط الدم المرتفع، ويمكن إضافة الكثير منها إلى وجبة الإفطار.

وتشمل:

• البيض

• الشوفان

• المكسرات والبذور

• منتجات الألبان قليلة الدسم

• الموز والتوت

هناك الكثير من الأدلة التي تدعم فوائد المكسرات، على وجه الخصوص، يحتوي الجوز على أوميغا 3 نباتي يسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA)، والذي يعتقد العلماء أن له تأثير مفيد على ضغط الدم.

سعى العلماء في دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية لمعرفة ما إذا كان محتوى "ALA" في الجوز يحسن صحة القلب، مثل خفض ضغط الدم المرتفع. قام الباحثون باختيار 45 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عامًا، حسب موقع "ميديك فوروم".

ثم قام الباحثون بعد ذلك بتقسيم المشاركين خلال الدراسة إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تتبع نظاما غذائيا محددا. ووجد الباحثون أيضًا أن المشاركين في النظام الغذائي للحبوب الكاملة لديهم ضغط دم مركزي أقل من أولئك الذين يتبعون حمية غذائية أخرى.