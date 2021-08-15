العلماء يتحدثون عن الآثار السلبية لاستهلاك كميات كبيرة من الأسماك وأوميغا 3

ينصح معظم الأطباء الناس بتناول "حصتين على الأقل من الأسماك في الأسبوع"، يجب أن تكون إحداهما دهنية، فهل سيكون مضرا إذا تناولت أكثر من الكمية الموصى بها؟

حذر الدكتور نورماند هارد (المملكة المتحدة): "نحن نرى احتمالية حدوث آثار سلبية مع تناول كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية".

وفقًا لبحثه، يمكن أن يسبب الكثير من الأسماك الزيتية مشاكل في المناعة. التعرض المفرط لأوميغا 3 يغير وظيفة المناعة، ما قد يؤدي إلى ضعف الاستجابة للعدوى الفيروسية أو البكتيرية، حسب مقال بحثي نُشر في مجلة "Prostaglandins" و"Leukotrienes" و"Essential Fatty Acids".

يقول التقرير: "الاستجابة المناعية المختلة للاستهلاك المفرط لأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على محاربة مسببات الأمراض الميكروبية مثل البكتيريا".

يعتمد بحث الدكتور نورماند على اكتشاف سابق قامت به جينيفر فينتون، أظهرت أبحاثها أن تغذية الفئران بكميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القولون وضعف المناعة، حسب موقع "ميديك فوروم".

حذرت دائرة الصحة الوطنية: "يمكن أن تحتوي الأسماك الزيتية على مستويات منخفضة من الملوثات التي يمكن أن تتراكم في الجسم. لهذا السبب، هناك حد أقصى لعدد الوجبات التي يجب أن تتناولها بعض المجموعات كل أسبوع".