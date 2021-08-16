ماذا يحدث لجسمك إذا تخليت عن منتجات الألبان؟

أصبحت منتجات الألبان (الحليب، الجبن، الكفير، القشدة الحامضة، الزبادي، الجبن، إلخ) جزءًا من النظام الغذائي البشري منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص، لأسباب مختلفة، يختارون التخلي تمامًا عن منتجات الحليب، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية غير سارة.

أخبرت خبيرة التغذية، مارينا أبليتيفا، لموقع "Ridus.ru" ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت فجأة عن تناول منتجات الألبان.

تعتبر منتجات الألبان مصدرًا جيدًا للبروتين الحيواني الكامل و"فيتامين د" والبروبيوتيك والكالسيوم، والتي يصعب الحصول عليها بكميات كافية من الأطعمة النباتية وحدها. لذلك، يوصي الأطباء بشدة بتضمين في النظام الغذائي ليس فقط المنتجات من أصل نباتي، ولكن أيضًا المنتجات الحيوانية، وإلا فقد يكون هناك نقص في العناصر الغذائية.

ووفقًا للخبيرة، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى اضطرابات نمو الهيكل العظمي عند الأطفال، وضعف الدورة الدموية لدى البالغين وانخفاض كثافة العظام لدى كبار السن، مما يؤدي غالبًا إلى هشاشة العظام والكسور المرضية. بدوره، يؤدي نقص "فيتامين د" إلى تعطيل جهاز المناعة وإعاقة امتصاص الكالسيوم.

لا تنصح خبيرة التغذية بالتخلي عن الحليب لأكثر من شهر دون أسباب قاهرة، مثل الموانع الطبية التي تشمل الحساسية لبروتين الحليب وعدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب).

الانتظام مهم في استخدام منتجات الألبان: يجب تناولها كل يوم، حوالي 2-3 حصص في اليوم، حتى يحصل الجسم على جميع العناصر الغذائية الضرورية بالكامل.