مشروبات للوقاية من تجلط الدم من جراء كورونا

يربط الأطباء تجلط الدم في الأشخاص المصابين بالفيروس بتلك التغيرات السلبية في حالة الأوعية الدموية التي يمكن أن تحدث بسبب الالتهاب الناجم عن العدوى. في "كوفيد-19"، يمكن أن تؤثر العملية الالتهابية على البطانة الداخلية للأوعية الدموية. نتيجة لذلك، تتلف، وتلتصق شظاياها ببعضها البعض، وتشكل جلطات. بمجرد دخولها إلى مجرى الدم، يمكن حملها عبر الجسم، مما يشكل تهديدًا لانسداد الشرايين المهمة التي تغذي القلب والدماغ والكليتين.

يعتقد الخبراء أن تناول بعض المشروبات يمكن أن يحسن دفاع الجسم ضد الجلطات الدموية بعد كوفيد-19، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

عصير الرمان

تحتوي فاكهة الرمان على مكونات تمنع تكون جلطات الدم. تساعد مركباته البوليفينولية في منع التهاب أنسجة الأوعية الدموية.

شاي الزيزفون:

يحتوي المشروب على مواد مضادة للأكسدة تقلل أيضًا من خطر الإصابة بتجلط الدم ومرض الشريان التاجي (أمراض القلب التاجية).

كاكاو

يساعد مشروب الكاكاو الطبيعي الخالي من السكر على تحسين نظام الأوعية الدموية، وإرخاء جدار الأوعية الدموية، وتطبيع ضغط الدم.