تناول البيض بانتظام في وجبة الإفطار يساهم في إنقاص الوزن

يعتقد الطبيب والمقدم التلفزيوني البريطاني، مايكل موسلي، أن الطريقة الأكثر فعالية لفقدان الوزن هي تناول طعام معين على الإفطار.

تبيّن أن الاستخدام المنتظم لبيض الدجاج له تأثير خاص على فقدان الوزن الزائد. وفقًا للطبيب، فإن مثل هذه الوجبة تسبب شعورًا طويل الأمد بالشبع، بحسب تقارير "إكسبرس".

وقال الطبيب: "المسلوق أو العجة. ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الحبوب أو الخبز المحمص. إنه لذيذ مع الأعشاب والجبن أو السلمون المدخن والقليل من الفلفل الحار".

عصيدة الكينوا أيضًا طبق إفطار جيد. تعتبر هذه الحبوب مصدرًا للبروتين النباتي وقليلة الدهون، حيث تسمح هذه الخصائص باستخدام المنتج بأمان في القائمة لفقدان الوزن.