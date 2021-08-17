تحديث خرائط "غوغل" يساعد مستخدمي وسائل التنقل الصديقة للبيئة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" تقوم بتحديث لتطبيقها "خرائط غوغل"، من أجل مساعدة مستخدمي وسائل التنقل الصديقة للبيئة.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مستخدمي "غوغل مابس" سيمكنهم من خلال التحديث معرفة أقرب دراجة كهربائية أو سكوتر كهربائي بالقرب منهم.

كما سيعرض أيضا تحديث "خرائط غوغل" المسافة التي يمكن أن تمشي بها عن طريق السيارة الكهربائية، ونطاق البطارية الخاصة بها، ومتى يمكنك أن تصل إلى وجهتك المنشودة.

وأوضحت غوغل أن تلك الخدمة، تمت بالشراكة مع شركة "سبين" المملوكة من قبل شركة "فورد" الأمريكية، لتسهل على الملايين استخدامهم لتلك الوسائل الصديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن تكون تلك الخدمة المقدمة من قبل شركة غوغل متاحة أولا في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإسبانيا، وسيتم طرحها على باقي دول العالم قريبا.