طاقة الاندماج بأشعة الليزر قد تكون حلا نهائيا ونظيفا لمصادر الطاقة العادية

تمكنت مجموعة من العلماء من اكتشاف مصدر جديد للطاقة، وصف بأنه يمكن أن يكون حلا نهائيا ونظيفا لمصادر الطاقة العادية الملوثة للبيئة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن العلماء تمكنوا من اكتشاف نظام طاقة اندماج لا يعتمد على مفاعلات قائمة على المجال المغناطيسي، بل يعتبر على أشعة الليزر، وهو ما خلق بدوره مصدر طاقة هائل لا حدود له.

وأنجز فريق بحثي في مختبر "لورانس ليفرمور الوطني" تلك التجربة بنجاح، التي حولت طاقة الاندماج التي تعمل بالليزر، إلى واقع قريب يمكن تطبيقه عمليا في مختلف الأنشطة.

وتمكن العلماء من إطلاق طاقة الاندماج تلك من خلال الانفجار بعد 20 نانوثانية من 192 حزمة ليزر نحو كرة صغيرة مليئة بنظائر الهيدروجين والديوتيريوم والتريتيوم في أسطوانة ذهبية صغيرة.

وعملت طاقة الليزر تلك على تبخير الذهب، ما أنتج أشعة سينية انفجرت داخل الكبسولة التي تؤدي إلى طاقة اندماج أقوى 8 مرات مما توقعه العلماء.

وأظهر الاختبار أن الاندماج المستند إلى الليزر هو احتمال أكثر واقعية مما كان يعتقد في البداية.

ويتوقع العلماء أن توفر تلك التقنية مصدر طاقة "غير محدود"، بشكل فعال، يمكنها حل مشكلات سعة الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على نظافتها وأمانها.