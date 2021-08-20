تقارير: "وان بلس" تجهز هاتفا مزودا بمستشعر كاميرا غير مسبوق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "وان بلس" الصينية الرائدة تجهز هاتفا جديدا، سيكون مزودا بمستشعر كاميرا غير مسبوق في عالم الهواتف.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "وان بلس" تجهز هاتفا، اسمه الرمزي الحالي "مارتيني"، ويبدو أنه سيكون هاتف "وان بلس 9 آر تي".

وستدعم "وان بلس" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 870" فائق السرعة، وببطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير في الساعة.

كما يتوقع أن يكون هاتف "وان بلس 9 آر تي"، أو هاتف سيعمل بواجهة تشغيل "أوكجسين 12" القائم على نظام تشغيل "أندرويد 12".

وستتبنى "وان بلس" مستشعرا استثنائيا للكاميرا الخاصة بها، بدقة تصل إلى 50 ميغابيكسل للكاميرا الرئيسية، من نوع "آي إم إكس 766" بمعدل 1.0 ميكرومتر بيكسل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "وان بلس 9 آر تي" في أكتوبر/تشرين الأول، في أسواق الهند والصين، على أن يتم طرحها لباقي العالم في وقت لاحق.

ولم تعلن بعد شركة "وان بلس" السعر الرسمي لهاتف "وان بلس 9 آر تي"، ولكن متوقع أن يكون هاتفا اقتصاديا منافسا بقوة، كباقي هواتف "وان بلس الشهيرة.