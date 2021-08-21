الجوز يحمي من الموت بسبب أمراض القلب

أكد علماء من جامعة هارفارد أن الاستهلاك المنتظم للجوز يحمي من الموت ويطيل عمر كبار السن. تم نشر نتائج البحث في مجلة Nutrients.

وتبين أن 5 حصص أو أكثر من المكسرات أسبوعيا قللت من احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 14٪. ينخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 25٪، ويزداد عدد سنوات العمر بأكثر من عام.

أظهرت الأبحاث أن أجزاء صغيرة جدًا من المكسرات كل أسبوع تساهم في إطالة العمر. وينطبق هذا أيضًا على أولئك الذين لم تكن جودة طعامهم هي الأعلى. وبالتالي، يقدم العلماء نصائح بسيطة وعملية تكون مجدية تمامًا لعدد من الأشخاص الذين يرغبون في تحسين صحتهم.

حتى بين الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية، فإن زيادة محتوى الجوز في النظام الغذائي بمقدار نصف حصة فقط في اليوم قد ارتبط بالفعل بفوائد. انخفض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 12 ٪ ، وأمراض القلب - بنسبة 25 ٪. استندت الدراسة إلى بيانات عن 67 014 امرأة و 26 326 رجلاً بمتوسط عمر 63 عامًا. في وقت بداية الملاحظات، لم يكن جميعهم مصابين بأمراض خطيرة ، فقد تمت متابعتهم لمدة 20 عامًا. بالطبع، باستثناء الجوز، تم أخذ عوامل أخرى في الاعتبار يمكن أن تؤثر على متوسط العمر المتوقع وخطر الموت المبكر.