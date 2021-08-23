أغذية لا يجب أكلها مع البطيخ الأصفر

كشفت آنا بيلوسوفا، خبيرة التغذية الروسية، في مقابلة مع 'سبوتنيك" عن الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها مع البطيخ وأيضا التي لا يجب تناولها معه.

وأشارت إلى أن بعض الخبراء يعتقدون أن هذه الفاكهة، التي تعتبر مفيدة بشكل خاص لأمراض الكبد، لا ينبغي دمجها مع أي طعام. ومع ذلك، هناك أطباق كلاسيكية في بلدان مختلفة تشمل البطيخ مع مكونات أخرى.

وقالت: "في بلدان البحر الأبيض المتوسط​​، وخاصة على الساحل، هناك وصفة كلاسيكية: سلطة بالبطيخ. يتم كشط البطيخ الصغير، وتضاف قطع البطيخ، ولحم الخنزير البارما أو الجامون، والبصل، وأحيانًا يمكن إضافة الأفوكادو. وصفة آسيا الوسطى - يتم تقديم البطيخ بعد الغداء".

في رأيها، يمكن دمج البطيخ مع مجموعة متنوعة من المنتجات. الاستثناء الوحيد هو الخضار الطازجة.

حذرت خبيرة التغذية: "لا يجب أن تجمع البطيخ مع الكثير من الخضروات الطازجة فقط، فمن المحتمل أن يسبب ذلك اضطرابًا في الأمعاء".

عند اختيار مشروب مرافق للبطيخ، من الأفضل اختيار الشاي الساخن. الماء البارد لا يتناسب مع هذه الفاكهة.

قالت: "لا يحب البطيخ حقًا" كمية كبيرة من الماء البارد بجانبه - يمكن أن يحدث الإسهال والقرقرة على حد سواء. والبطيخ يمكن أن "يتصادق" مع كمية صغيرة من الشاي الأخضر أو ​​الأسود الساخن".

لا تنصح الخبيرة بشرب مشروبات الحليب المخمر مع البطيخ. وأوضحت أن هذا لا يعني أنه إذا شرب الشخص الكفير في الصباح، فلا يمكنه أن يأكل في المساء قطعة من البطيخ.

يجب ألا تخزن البطيخ في الثلاجة لفترة طويلة، يمكن تخزينه فقط لمدة يومين إلى أربعة أيام، لا يجب لف البطيخ بأكياس بلاستيك غذائية، ولكن بورق الألمنيوم "إنه مطهر متنوع".

أخبرت بيلوسوفا أيضًا عن البطيخ الذي لا ينبغي شراؤه.

ونصحت قائلة: "إذا رأينا بقعًا داكنة عند اختيار البطيخ، فإننا لا نأخذه. إذا وضعنا أيدينا عليها وتهدلت، فلن نأخذها أيضًا".