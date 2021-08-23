مشروبات غير كحولية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

حذرت يلينا سميرنوفا، طبيبة الأورام والمستقيم، من أن الشرب المنتظم للمشروبات السكرية - الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة - يضاعف خطر الإصابة بسرطان القولون المبكر، في إشارة إلى عمل الأطباء في جامعة واشنطن بمشاركة 95 ألف امرأة.

تمت الدراسة على مدى 14 عامًا. وقالت الطبيبة "النساء اللواتي يشربن أكثر من 0.5 لتر من هذه المشروبات يوميا أكثر عرضة مرتين للإصابة بسرطان القولون".

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ومع ذلك، فإن الخطر يزيد بمقدار الثلث تقريبًا إذا كان المراهق يشرب المشروبات السكرية على أساس منتظم. وأكدت يلينا سميرنوفا "علاوة على ذلك، فإن الخطر لا ينخفض ​​إذا توقف عن شرب مثل هذه المشروبات في مرحلة البلوغ".

ووفقا لها، يمكن تفسير الآثار الضارة للمشروبات السكرية من خلال زيادة عدد سلالات البكتيريا الخطيرة في الأمعاء، وتطور السمنة والتهاب موضعي في جدار الأمعاء. ومع ذلك، فإن الأسباب الدقيقة لم تتضح بعد.

وقالت الطبيبة على الإنستغرام: "هل كل هذا ينطبق على الكومبوت المنزلي (فاكهة أو قطع من الفاكهة في شراب السكر)؟ الأمريكيون عادة لا يشربون هذا المشروب، لذلك لا توجد كلمة واحدة حول هذا الموضوع في الدراسة. لكنني أعتقد أنه يحدث إذا وضعت الكثير من السكر فيه".