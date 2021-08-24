دراسة: 4 أطعمة "تقصر عمر الإنسان" و5 أخرى تطيله

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن الأطعمة التي تساهم في تقصير عمر الإنسان، والأخرى التي تطيل عمره.

وقالت الدراسة، التي نشرتها مجلة "نيتشر فود"، المختصة بشؤون التغذية: "إن أخطر هذه الأطعمة يكمن في أربعة أشياء كالبطاطس المقلية، والمايونيز، والهوت دوغ، والمشروبات الغازية".

وأوضحت الدراسة أن "تناول قطعة واحدة من "الهوت دوغ" يمكن أن تقصر حياة الفرد بـ36 دقيقة، مؤكدة أن غرام اللحم المصنع، يؤدي إلى تقليص العمر بما يصل إلى 0.45 دقيقة".

وحسب الدراسة، فإن "المشروبات الغازية والبطاطس المقلية تلحق أيضا أذى كبيرا بصحة الإنسان ويقصران العمر بـ1.5 دقيقة".

من جهة أخرى، كشفت الدراسة الأمريكية عن الأطعمة التي تسهم في إطالة عمر الإنسان، مشيرة إلى "زبدة الفول السوداني، وسمك السلمون المشوي، والموز، والمكسرات إضافة إلى بعض الحبوب".