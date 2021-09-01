علماء روس يبتكرون ذرة "ميتا" القادرة على حصر الطاقة داخلها

ابتكر الفيزيائيون الروس، مع زملائهم الأجانب من الصين وألمانيا وأستراليا، ذرة "ميتا"؛ وهي بنية قادرة على توليد الطاقة داخلها وكبت انبعاثها في الفضاء المحيط.

تعتمد ذرة "ميتا" على تأثير الأنابول ثنائي القطب، عندما تدور التيارات الكهربائية على سطح الذرة على طول خطوط الطول الخاصة بالنترونات، بحسب ما ذكر موقع "годнауки".

الموجات المتقابلة في الطور والتي تنبعث منها تيارات كهربائية متساوية من حيث السعة، تثبط بعضها البعض في منطقة الفضاء المحيطة بمصدر الموجة، حيث تتناسب كثافة تدفق الطاقة الإشعاعية عكسيًا مع مربع المسافة من المصدر.

ونظر العلماء في نوعين من نماذج المصادر مع تأثير الأنابول ثنائي القطب. واقترح الباحثون أنه بناءً على هذا التأثير، من الممكن إنشاء ذرة لا تشع الطاقة إلى المنطقة البعيدة دون تحريض إشعاعي قسري.