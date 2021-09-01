علماء: كوفيد-19 لا ينتمي إلى أمراض الجهاز التنفسي

قال علماء من جامعة كاليفورنيا إن كوفيد-19 لا ينتمي إلى سلالة أمراض الأوعية الدموية وليس أمراض الجهاز التنفسي.

درس الخبراء كيفية تأثير فيروس كورونا على الدورة الدموية. اتضح أن البروتين الموجود فيه يدمر ميتوكوندريا الخلايا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ahajournals".

ابتكر الباحثون فيروسًا صناعيًا يحتوي فقط على هذا البروتين. ويحاكي فيروس كورونا بنشاطه ودوره، ووجدوا أنه يؤدي إلى تلف بطانة جدران الأوعية الدموية.

وفقًا للخبراء، عند مرضى كورونا، تلتهب أنسجة الجهاز الرئتين أولاً، وعندها تبدأ مشاكل التنفس. وهذا يفسر سبب إصابة المرضى بالسكتات الدماغية أو غيرها من المضاعفات المرتبطة باضطرابات الدورة الدموية.

في وقت سابق، قال المعالج جورجي سابيجو إن المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا على خلفية الالتهاب الرئوي الفيروسي يمكن أن يصابوا بالتهاب الأوعية الدموية العميقة وضعف تخثر الدم.