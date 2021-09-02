جنوب أفريقيا تؤكد انتشار سلالة "سي. 1. 2" المتحورة من كورونا: تمثل تهديدا في المستقبل 

أكدت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن المتحور "C. 1.1" المنتشر حاليا في البلاد، هو متحور عن السلالة التي ظهرت لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، لافتة إلى أن العلماء لاحظوا أن المتحور يتطور ببطء.

جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، أنجليك كويتزي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "العلماء يجرون اختبارات على السلالة [c. 1.2] المنتشرة حاليا في البلاد، وظهرت أنها تنتشر ببطء، ومتحورة عن السلالة التي ظهرت لأول مرة في ووهان".

وأضافت كوتزي أنه "في الوقت الحالي ليس لدى جنوب إفريقيا والعالم ما يدعو للقلق".

وأوضحت أنه "العلماء رأوا أنه من الأفضل توعية الجمهور، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن مقارنته بمتغيرات [دلتا] أو [بيتا]، ولكنه قد يمثل تهديدا في المستقبل".

وأشارت إلى أنه "الآن بعد أن بدأت إصابات كورونا المستجد تتراجع تدريجيا، فمن المحتمل أن تكون مشكلة خلال الموجة الرابعة التي لن تأتي في أي وقت قريب".

وفي وقت سابق، قال علماء من جنوب أفريقيا، إنهم حددوا نوعا جديدا من فيروس كورونا "سارس كوف 2"، مؤكدين أنه يحتوي على عدد من الطفرات المقلقة.

وقال العلماء في ورقة بحثية إنه تم تحديد المتغير "سي. 1. 2" لأول مرة في مايو/ أيار في مقاطعتي مبومالانجا وجوتنج بجنوب أفريقيا، حيث تقع جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

أدت التغيرات في الفيروس إلى موجات متتالية من الوباء، ويتسبب الآن متغير "دلتا" المكتشف لأول مرة في الهند، في ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء العالم.

يتم تصنيف الطفرات أولا على أنها متغيرات ذات أهمية من قبل منظمة الصحة العالمية، وبمجرد تحديدها على أنها أكثر خطورة أو قابلة للانتقال، يتم وصفها بأنها متغيرات مثيرة للقلق.

"سي. 1. 2" هو تطور من "سي. 1"، المتغير الذي سيطر على العدوى في الموجة الأولى من الفيروس في جنوب أفريقيا في منتصف عام 2020.

تم نشر البحث من قبل مجموعات جنوب أفريقيا بما في ذلك مركز الأبحاث والإبداع "كريسب" والمعهد الوطني للأمراض المعدية.

هذا ووصل إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في جنوب إفريقيا إلى 2777659 حالة و82261 حالة وفاة و2544.563 حالة تعافي.

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