هل ستدفع العقوبات الأمريكية "روسكوسموس" إلى شراكة جديدة مع الصين؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، في مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "يسعدنا أن تنظر وكالة "ناسا" إلينا كعريس تحاول خداعه، لكن الأمر لا يبدو كذلك".

وفي ردّه عن إمكانية استعداد روسيا لرفض التعاون مع وكالة "ناسا" (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء) وإقامة شراكة مع الصين لإنشاء محطة قمرية علمية، قال روغوزين مازحا: "إن وكالة "ناسا" تنظر إلى مؤسسة الدولة كعروس تحاول خداع أحد العرسان من أجل عريس آخر".

ومن جانبه، أشار إلى أنه وفي ظل فرض عقوبات أمريكية على عدد من منظمات "روسكوسموس" المشاركة في مشروع محطة الفضاء الدولية، فإن التعاون مع الولايات المتحدة في إطار هذا المشروع، وهذه الشراكة بين الوكالتين لا يمكن الانفصال بينهما".

ويشار إلى أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أفادت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، استعدادها لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، لكنها لن تشارك في إنشاء المحطة القمرية.

يذكر أنه، في أوائل يونيو/ حزيران الماضي، أجرى الرئيس التنفيذي لوكالة "روسكوسموس" محادثات هاتفية مع رئيس وكالة "ناسا"، بيل نيلسون، وأوضح له أن الأمر يتعلق بعدم قبول العقوبات التي فرضت من الجانب الأمريكي على مركز الأبحاث "TsNIIMash"، والتي تشمل مركز التحكم المتعلق بالمهمة الفضائية و مركز الدولة للبحوث والإنتاج الفضائي وكذلك الشركة المصنعة لصواريخ الفضاء "سايوز- 2".

في أواخر أغسطس/ آب الماضي، قال روغوزين في مقابلة مع إذاعة "صدى موسكو": إن "قضية استمرار شراكة روسيا في مشروع محطة الفضاء الدولية سيتم البت فيها في الأشهر المقبلة".