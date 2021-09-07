روسيا... تطوير جهاز يكشف "كوفيد-19" في 27 دقيقة

كشفت رئيسة قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة في الهيئة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي داريا كريوتشكو، اليوم الثلاثاء، عن جهاز قادر على كشف فيروس كورونا في غضون 27 دقيقة.

وقالت كريوتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضد الفيروسي. هذا الابتكار موجود بالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب الحيوي ، وهو يعتمد على طريقة التضخيم المتساوي الحرارة. ويحدد نظام التشخيص وجود مستضد بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة".

ولفتت كريوتشكو إلى أن نظام التشخيص الذي ابتكر لتحديد فيروس "سارس – كوف – 2" (كورونا) سيكون قادرا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.

وبخصوص اللقاح الذي طوره متخصصون من "المركز الحكومي العلمي لعلم المناعة (إف إم بي إيه)، ضد فيروس كورونا قالت كريوتشكو "للقاح تأثير وقائي طويل الأمد أكثر من غيره".

مطور اللقاح هو معهد سانت بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال في المركز الحكومي العلمي لعلم المناعة في روسيا، حيث تم تطويره على منصة تكنولوجية جديدة ويهدف في المقام الأول إلى تطوير المناعة الخلوية، باستخدام البروتينات المحافظة للفيروس كهدف، وهي الأقل عرضة للطفرات.