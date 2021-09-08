"ناسا" تعلن نجاح عملية جمع أول عينة من صخور المريخ... صور

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن نجاح المركبة "بيرسيفيرانس" في جمع أول عينة تم استخراجها من سطح الكوكب الأحمر "المريخ" لتحليلها على الأرض.

وقالت الوكالة إن المركبة "بيرسيفيرانس" تمكنت من جمع عينة أكثر سمكا بقليل من قلم رصاص من قاع بحيرة قديمة على سطح المريخ ثم وضعتها في أنبوب للعينات من التيتانوم وأحكمت إغلاقه.

It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars



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وأثنى رئيس ناسا ورائد الفضاء السابق بيل نيلسون على الأمر ووصفه بأنه "إنجاز تاريخي".

وتعتزم ناسا جمع ما يصل إلى 43 عينة معدنية على مدى الشهور القليلة المقبلة من قاع حفرة جيزيرو وهي حوض واسع يعتقد العلماء أن المياه كانت تنساب فيه وأن الميكروبات ربما عاشت هناك قبل مليارات السنين.

وجمع العينات المعدنية جزء أساسي من مشروع بيرسيفيرانس الذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار.

ومن المزمع أن تنقل مهمتين للمريخ في المستقبل، إحداهما لـ"ناسا" والأخرى لوكالة الفضاء الأوروبية، هذه العينات إلى الأرض خلال السنوات العشر المقبلة حيث سيفحصها علماء الأحياء الفلكية بحثا عن مؤشرات على حفريات لكائنات حية دقيقة.

وستمثل مثل هذه الحفريات أول دليل دامغ على وجود أي شكل من أشكال الحياة خارج كوكب الأرض يوما ما.