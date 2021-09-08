مايكروسوفت تطلق تحذيرا من هجمات سيبرانية تطارد ملفات "أوفيس"

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن بعض المهاجمين يستغلون ثغرة أمنية لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد باستخدام ملفات "أوفيس".

وأشار التقرير أن مايكروسوفت اكتشفت ثغرة في خوادم "ويندوز"، وبالأخص إصداري ويندوز 7 و10.

ويتمكن المهاجمون، من خلال تلك الثغرة، من إرسال برمجيات خبيثة في ملفات "أوفيس"، تحمل بمجرد فتحها برمجيات خبيثة تمكن الهاكرز من التحكم من حاسب الضحية عن بعد.

وأبلغ عدد من الباحثين الأمنيين، حول تلك الثغرة في ملفات "أوفيس"، التي وصفوها بأنها تشكل تهديدا خطيرا على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".

ولم تطرح بعد شركة "مايكروسوفت" تحديثا أمنيا لمعالجة تلك الثغرة الخطيرة، ولكنها نصحت المستخدمين، بعدم فتح أي ملفات "أوفيس" غير موثوق بها.