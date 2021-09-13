مايكروسوفت تدشن رسميا تطبيقها المحدث للصور على "ويندوز 11"

وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت في يوليو/تموز الماضي، برنامج تشغيلها الأشهر "ويندوز 11"، والذي يدعم تطبيقات أكثر أناقة، وبواجهة مستخدم أكثر تفصيلا، لدعم تطبيقات أندرويد الشهيرة.

واستمرت الشركة الأمريكية في تقديم التطبيقات الجديدة المحدثة عبر النسخة التجريبية الخاصة بالمبرمجين لـ"ويندوز 11"، والتي أبرزها نسختها المحدثة من تطبيق الصور، وفقا لما أورده موقع "تايمز نيوز ناو".

ويتضمن تطبيق الصور المحدث على ويندوز نظم الذكاء الصناعي وتأثيرات ميكا جديدة، بالإضافة إلى دعمه الوضع المظلم.

وسيدعم تطبيق الصور الجديد على ويندوز كذلك خيارات أفضل لتعديل الصور وإعادة تصميمها.

ومن المقرر أن يصل تطبيق الصور المحدث لكافة المستخدمين مع إصدار "ويندوز 11" الجديد في 5 أكتوبر/تشرين الأول.

وستحتاج الأجهزة التي ستحصل على "ويندوز 11" على أن يكون بها معالج قوي ثنائي النواة على الأقل، بسرعة لا تقل عن 1 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" لا تقل عن 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية لا تقل عن 64 غيغابايت.