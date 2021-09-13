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    10 نصائح لكي تبدو أصغر عشر سنوات... منها الامتناع عن عادة يمارسها الغالبية

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    كشفت طبيبة الأمراض الجلدية الأمريكية، الدكتورة أنجيلا لامب، عن نصائحها لكي تبدو أصغر في مظهرك بعشر سنوات.

    1) استخدم هذه الفيتامينات

    تؤكد الطبيبة أنجيلا لامب أن "وضع فيتامينات على البشرة مثل "سي" و"إيه" و"إي" ضروريين للحفاظ على نضارتها، رغم تكلفتها العالية".

    2) اشرب هذا بصورة يومية

    من الممكن أن تتسبب قلة محتوى الماء في بشرتك في أن تبدو متقشرة وباهتة ورمادية، ولذلك وينصح العديد من أطباء الجلد بشرب 8 أكواب من الماء يوميا.

    كذلك تجنب الاستحمام بمياه ساخنة أيضا لفترة طويلة، لأنها من الممكن أن تصيبك بالجفاف.

    كذلك استخدم المنتجات الموضعية لمكونات الترطيب التالية: اليوريا واغجلسرين والسيراميد وحمض الهيالورونيك، وفي حال أن كانت غرفتك تتسم بالجاف الشديد، ففكر في استخدام جهاز ترطيب.

    3) الماء البارد مع مكيف الشعر

    مثلما يمكن أن يتسبب الماء الساخن في جفاف شعرك، فإن القليل من الماء البارد يمكن أن يبقي البشرة رطبة، كما أنها قد تحبس فوائد بلسم شعرك داخل فروة الرأس، مما ينتج عنه شعر أكثر لمعانا وشبابا.

    كما أن الاستحمام بالمياه الباردة يحفز العصب المبهم الذي ينظم مستوى التوتر لديك، بحسب الدكتور أنجيلا لامب.

    الاستحمام
    © Photo / Pixabay License
    الاستحمام

    4) افعل هذا كل 90 دقيقة

    لا تنسى استخدام كريم الوقاية من الشمس، وهو من أفضل الطرق للمساعدة في الحفاظ على بشرتك لكي تبدو شابة وصحية، وتنصح أنجيلا لامب بوضع الكريم الواقي من الشمس كل 90 دقيقة أثناء التواجد خارج المنزل.

    كما اظهرت إحدى الدراسات أنه إذا كنت تضع واقيا من الشمس واسع الطيف يوميا، فسوف تقل نسبة شيخوخة الجلد بنسبة 24 بالمئة، مقارنة بشخص يستخدمه مرة واحدة كل فترة.

    5) خذ قسطا كافيا من النوم

    توضح الدكتورة أنجيلا لامب أن "هرمونات الإجهاد وقلة النوم تعملان حقا على تكسير الكولاجين وتسريع الشيخوخة، ناهيك عن أنه مع تقدمك في العمر، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى مشاكل في الذاكرة والتهيج والاكتئاب أو حتى المزيد من السقوط والحوادث، لذلك ابتعد عن السهر في الليل والجلوس أمام شاشة التلفزيون حتى وقت متأخر من الليل.

    6) امتنع عن هذه العادة

    تعتبر أكثر الأماكن التي تظهر بها الشيخوخة سريعا هي الرقبة وجبهة الرأس، إلى جانب العينين التي يجب عدم فركهما، وهي حركة عشوائية تصدر عند غالبية الناس عند الشعور بالضيق أو عند نهاية يوم عمل طويل، وذلك لأن الجلد الموجود تحت وحول العينين يمكن أن يكون أكثر رقة وهشاشة، وعند فرك العينان باستمرار يبدو الجلد الذي حوله أكثر ترهلا.

    7) اضحك كثيرا

    "إن مجرد الابتسام والخوض في علاقات صحية جيدة والفرح الخالص يساهمون في جعلك تبدو أصغر سنا، وقد ثبت ذلك" ، كما تقول دكتورة أنجيلا لامب، وهناك سبب بيولوجي لذلك، وهو أن الضحك يزيد من وظائف الأوعية الدموية ويخفف التوتر، وهما مؤشران رئيسيان يمكن أن يؤديا إلى مظهر أكثر شبابا.

    الضحك
    © CC0 / pixabay
    الضحك

    8) ارتدِ هذا في الخارج طوال اليوم

    يجب ارتداء قبعة لحماية الرأس أثناء الخروج من المنزل، وذلك لأن التعرض لأشعة الشمس المفرطة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.

    9) حالات البوتوكس الأكثر فعالية

    تنصح الدكتورة أنجيلا لامب باستخدام البوتوكس عند أول علامة على ظهور التجاعيد على الوجه، وعدم الانتظار حتى تصبح عميقة ومحددة، كما تؤكد أنه إذا تم استخدامه بشكل صحيح فإنه يجعلك تبدو أكثر طبيعية.

    10) اطرد القلق بشأن الشيخوخة وتقبل نفسك

    إن الشيخوخة لا تصنف كمرض جلدي، وهو أمر ليس بالضرورة أن يتم إيجاد حلا له، ولكن يجب تقبل مظهرك في كل مرحلة عمرية تمر بها، وأن تواظب على اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات الخالية من الدهون والألياف والدهون الصحية، كذلك مارس الرياضة بشكل متكرر واستمتع بحياتك.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

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