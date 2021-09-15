‏9 خرافات يتم تداولها حول الأطعمة المؤدية إلى السمنة

وشددت خبيرة التغذية العلاجية، سريماثي فينكاترامان، في تصريحات للموقع على ضرورة تتبع نظام غذائي قاس، مشيرة إلى أن ما ينبغي فعله هو الاستمتاع باحتياجات الجسم وتحديد المناسب.
وتابعت بقولها: "لا يوجد مقياس واحد يناسب الجميع، ولا يجب أن تسعى لفقدان الوزن لسبب سوى أن تكون بصحة أفضل، ويجب دائمًا استشارة اختصاصي تغذية قبل البدء في أي حمية غذائية".
وجاءت أبرز الخرافات والأساطير التي يتم تداولها حول الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن على النحو الآتي:
1. الماء الدافئ مع الليمون أو العسل صباحا، تلك واحدة من الأساطير الخاطئة، لأن تناول ذلك المشروب لا يؤدي إلى إنقاص الوزن، بل على العكس يسبب مشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي. وينصح خبراء الصحة العلاجية باستبدال الماء الدافئ بالماء الفاتر.
2. مشروب الحليب بالموز، أحد الأساطير المنتشرة أن مشروب الحليب بالموز يسبب زيادة الوزن، ولكنها معلومة خاطئة تماما، لأنه معروف أن الموز لا يسبب زيادة الوزن، بل يسهم في إمداد الجسم بالبوتاسيوم، وعدد من البكتيريا المفيدة.
3. الأرز الأبيض، يوصف الأرز الأبيض على أنه أحد النشويات الخطيرة التي تسبب زيادة الوزن، ولكن في حقيقة الأمر إذا ما تمت موازنتها مع الخضروات بنسبة 1 إلى 3 فهذا سيكون أمرا إيجابيا لجسم الإنسان.
4. الملح الوردي، يوصف الملح بأنه "السم الأبيض" الذي يساعد بصورة سلبية على زيادة الوزن والإصابة بأمراض عديدة، لكن في حقيقة الأمر هناك أنواع من الملح مثل ملح الهيمالايا الوردي فهو يسهم في مد الجسم بعدد من المعادن مثل البوتاسيوم.
5. الغلوتين، لا يوجد سبب لذعر بعض الناس من الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، فالغلوتين لن يكون خطرا إلا لمن يعانون من حساسية الغلوتين أو لديهم اضطرابات في الجهاز الهضمي.
6. الدهون والكربوهيدرات، تقليل تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة، الموجودة في الأطعمة المقلية، هي الطريقة الأمثل لأي شخص، والأمر نفسه يمكن تطبيقه على الكربوهيدرات.
7. صفار البيض، من يقول لك إن صفار البيض خطر ولا يساعد على إنقاص الوزن، قل له إنك خاطئ، لأن البيض ببياضه وصفاره غذاء صحي للغاية، لأنه مصدر للبروتينات والفيتامينات والمعادن.
8. سكر النخيل، تناول أي شيء باعتدال يكون إيجابيا بصورة كبيرة، وعلى رأسها بالطبع تناول سكر النخيل.
9. تقسيم الوجبات، بالطبع تقسيم الوجبات أمر جيد، لكن ينبغي أن يرافق تقسيمها احتواؤها على مختلف العناصر الغذائية، وإلا سيكون التقسيم لا فائدة له.
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