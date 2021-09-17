مايكروسوفت تعلن موعد طرح الإصدار الجديد من تطبيق "أوفيس"

وأوضحت مايكروسوفت"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إصدار "أوفيس 2021" سيتم طرحه رسميا في 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وستطلق مايكروسوفت برامج "أوفيس" الجديدة بصورة متزامنة مع إطلاقها نظام تشغيل "ويندوز 11" الجديد.

ومن المتوقع أن يحتوي "أوفيس 2021" على عدد كبير من التحسينات، التي من أبرزها منظومة التخزين السحابي، وإمكانية الوصول إلى الوضع المظلم.