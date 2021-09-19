علماء آثار يعثرون على كعكة تعود إلى الحرب العالمية الثانية

عثر عملاء آثار، في نيسان/ أبريل الماضي في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا، على كعكة يصل عمرها إلى 79 عاما وتعود بالتحديد إلى سنة 1942.

وأثارت الكعكة حيرة العلماء، وكيف أنها صمدت منذ الحرب العالمية الثانية أمام الحريق والقصف وما تلاهما من أحداث إلى غاية الآن، وفقا لما نقله موقع "بليج تايمز".

وقال رئيس قسم الآثار في لوبيك، مانفريد شنايدر: "إنه يجرى حاليا تنظيف الكعكة من الأوساخ والسخام بواسطة خبير ترميم، وبعد ذلك سيجري حفظ القطعة المخبوزة" .

ويعتبر هذا الاكتشاف ذا قيمة نادرة على الصعيد الوطني، حيث لا توجد حتى الآن اكتشافات مماثلة في كل من هامبورغ ودرسدن، اللتين دمّرتهما القنابل خلال الحرب العالمية الثانية، وفقا للخبراء.