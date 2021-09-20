ماذا يجب على المرأة أن تأكل بعد سن الأربعين

حددت خبيرة التغذية الروسية أليونا كوغوتكوفا على صفحتها على إنستغرام ما يجب أن تأكله المرأة بعد 40 عامًا.

وفقًا للخبيرة، فإن أول ما يجب فعله هو تقليل تناول الدهون المشبعة الموجودة في منتجات الألبان واللحوم وكذلك زيت النخيل وجوز الهند. مثل هذا الإجراء سيمنع زيادة مستوى الكوليسترول "الضار".

توصي الخبيرة أيضًا بإعطاء الأفضلية للأطعمة الكاملة غير المصنعة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن كل وجبة يجب أن تحتوي على البروتين. لا تقل الكربوهيدرات، التي تأتي من البقوليات والحبوب الكاملة، أهمية، لأنها تعمل كمساعدات في عملية دخول الأحماض الأمينية إلى الدماغ.