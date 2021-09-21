دراسة تعلن فائدة جديدة لحبوب الفياغرا... قد تنقذ الحياة

ويزعم باحثون من جامعة مانشستر البريطانية أن حبوب "الفياغرا" قد تستخدم لعلاج اضطراب ضربات القلب.

واكتشفوا أنه بعد إجرائهم تجارب على الأغنام أن "الفياغرا" قادرة على تثبيت ضربات القلب غير الطبيعية، في بعض الحالات، بسرعة تصل إلى 90 ثانية.

ووجدوا في الدراسة المنشورة في مجلة "Circulation Research" أن "الفياغرا" كانت قادرة على تنظيم مستوى الكالسيوم في خلايا القلب، مما يساعد في التحكم في عمل ضخ القلب.

واكتشف الباحثون أن حبوب "الفياغرا" أوقفت الحمل الزائد للكالسيوم في الخلايا، مما أدى إلى تفادي عدم انتظام ضربات القلب.

وجرب العلماء "الفياغرا" على الأغنام لكون أن قلوبها تتشابه مع قلوب البشر من حيث الحجم والهيكل، وهو ما جعلهم يؤكدون أنه لا سبب لعدم استفادة البشر الذين يعانون من اضطراب في ضربات القلب من الحبة الزرقاء.

وأكد المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ديفيد هاتشينغز، أنها لم تثبت فقط أن الفياغرا لها تأثير قوي مضاد لعدم انتظام ضربات القلب على أنسجة القلب الحية، وإنما كشفت أيضا عن الآلية التي يحدث بها ذلك.

وتابع أن اكتشاف فريقه العلمي يمكن أن يطلق العنان في يوم ما لإمكانية العلاج الفعال لما يمكن أن يكون "مشكلة مدمرة"، بحسب تعبيره.

لكن يشدد البروفيسور متين أفكيران، وهو المدير الطبي المساعد لمؤسسة القلب البريطانية التي مولت البحث، على أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث، قبل أن يتم إعادة استخدام "الفياغرا" والأدوية المماثلة لعلاج ضربات القلب غير الطبيعية.