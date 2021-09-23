تويتر تعد مستخدميها بإصلاح مشكلة "التغريدات المختفية"

تعهدت منصة "تويتر" بأن تطرح في أقرب وقت حلا لمشكلة "التغريدات المختفية"، التي أزعجت عددا كبيرا من المستخدمين.

وأوضح حساب الدعم الخاص بتويتر، أنه يخطط لإجراء عدد من التغييرات، التي تمنع اختفاء التغريدات أثناء قراءتها، بسبب تغير الخط الزمني وتحديث التغريدات بصورة مفاجئة.

Let’s talk about Tweets disappearing from view mid-read when the timeline seems to auto-refresh. We know it’s a frustrating experience, so we’re working on changing it. Over the next two months, we’ll be rolling out updates to the way we show you Tweets so they don't disappear. — Twitter Support (@TwitterSupport) September 22, 2021

​وقالت تويتر: "نريدك أن تكون قادرا على التوقف وقراءة التغريدة من دون أن تختفي من العرض، وهو ما سنسعى لحله".

وكانت تلك المشكلة قد ظهرت قبل شهرين تقريبا، وطوال تلك المدة وعدت "تويتر" مستخدميها بطرح حل لتلك المشكلة، ولكنها لم تطرح تحديثها المرتقب حتى الآن.