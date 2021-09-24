10 مشروبات يمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة لاختبار "كورونا"

تلقت مجموعة اختبارات فحص فيروس "كورونا" داخل المنازل إقبالا متزايد لكونها أكثر أمانا من المخاطرة بالذهاب إلى معامل التحليل، لكن دراسة حديثة كشفت أنه يمكن التلاعب بنتيجتها بكل سهولة بواسطة 10 مشروبات.

وأشار العلماء الذين يدرسون الطب الإستوائي في جامعة توبنغن الألمانية، في دراستهم المنشورة في "المجلة الدولية للأمراض المعدية"، إلى أنه من السهل الحصول على نتائج اختبار كورونا مزيفة عن طريق الذهاب إلى الثلاجة داخل أي محل بقالة.

وأكدوا أنه عند وضع المشروبات الغازية (كوكا كولا وكوكا كولا زيرو وفانتا برتقال ومشروب البرتقال الغازي، ومشروبات الطاقة "ريد بول" والمشروبات الكحولية مثل الفودكا والويسكي والبراندي والمياه المعدنية المعبأة تجاريا والمياه المعدنية الغازية) على أشرطة اختبار التدفق الجانبي لـ(كوفيد-19)، تكون النتيجة "حمراء" أو إيجابية.

وعن السر وراء تأثير تلك المشروبات تحديدا على اختبارات فيروس كورونا المنزلية، أوضح الباحثون أنه قد يكون راجعا إلى "درجة الحموضة المتغيرة في هذه المحاليل، والتي يمكن أن تعدل وظيفة الأجسام المضادة المغلفة في خط الاختبار".

لكنهم شددوا على أنه عند استخدام اختبار (كوفيد-19) في المنزل بشكل صحيح، فإنه يمكن اعتبار نتيجته موثوقة.

يشار إلى أن اختبارات فيروس كورونا "الذاتية الاختبار" أدت إلى نتائج اختبار فعالة في المدارس وأماكن العمل، فضلا عن المنازل.