فوائد غير متوقعة للخيار المر

أخبرت إيرينا مالتسيفا، عالمة الوراثة والمتخصصة في معهد الطب الوظيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، سبوتنيك عن المنتجات التي يمكن أن تساعد في ذلك.

يحدث تجديد الخلايا البشرية في عملية البلعمة الذاتية، أو الأكل الذاتي، والتي تشبه عملية جمع "القمامة".

وقالت: "هذه العملية لا تعني إزالة "القمامة" من الخلية، ولكن القضاء على الخلية، المشبعة بحطامها، ما يسمى بالعضيات. عندما تموت الخلايا القديمة غير القابلة للحياة، يبني الجسم هياكل جديدة من الخلايا الجذعية وتجديد نفسها".

يمكن لبعض الأطعمة الأكثر شيوعًا أن تساعد في عملية الالتهام الذاتي لأنها تحتوي على مواد ترسل الإشارات المناسبة إلى الخلايا. على سبيل المثال، الخيار المر له هذه الخاصية.

وأضافت مالتتسيفا": "في أنسجة الخيار، يتم إنتاج مواد خاصة - القرعيات. وهي التي تعطي المرارة لأجزاء جذع الخيار. الأجزاء المرة من الخيار تؤدي إلى بعض الآليات التي تساهم في الالتهام الذاتي".

وأشارت أن التوت والكركم وفول الصويا يمكن أن يكون لهم تأثير مماثل على الجسم.

ووفقًا لها، فإن النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم والنوم السليم يساعدان أيضًا في إطلاق عملية "التنظيف الربيعي" في الوقت المناسب.

وأوضحت مالتسيفا أن "عملية تجديد الخلايا يمكن أن تتأثر أيضًا بتقييد تناول السعرات الحرارية بنسبة 20-30٪ من المعدل اليومي المعتاد".

لكن الإجهاد يتعارض مع تجديد الجسم.

وقالت مالتسيفا: "إذا كان الشخص تحت ضغط، فلن يكون هناك البلعمة الذاتية. الإجهاد يوقف جميع الآليات المفيدة في أجسامنا، والتي تحشد القوى لصد هجوم، وليس لديك فرصة لتجديد الخلايا".