"تويتر" يعد مستخدميه بجودة تحميل فيديوهات أفضل من السابق

وقال حساب دعم تويتر إنه يدرك أن جودة تحميل الفديوهات الجديدة، الخاصة بالمستخدمين تظهر بجودة أقل مما هو معتاد.

Some good news: we’ve made updates to improve video quality.



Starting today, videos you upload to Twitter will appear less pixelated for a better watching experience. pic.twitter.com/lJPI14PVRV — Twitter Support (@TwitterSupport) September 24, 2021

​ووعدت تويتر أن تصلح مشكلة جودة الفيديوهات الرديئة، عن طريق إصلاح بعض العيوب التقنية التي تسبب في تلك الأزمة المزعجة، التي لجأت إليها لتقليل فترة تحميل المنصة.

وكانت منصة تويتر قد أعلنت عن تقليل جودة تحميل مقاطع الفيديو الصور لتقليل فترة التحميل حتى يتمكن المستخدمون من تشغيل الموقع بصورة أسرع.