طبيب يدحض الأسطورة حول "شرب الحليب يقوي العظام"

نشر الطبيب البريطاني ومدون "تيك توك" الشهير، راج كاران، مقطع فيديو قام فيه بتبديد الأسطورة الأكثر شيوعًا عن الحليب.

قام الطبيب بدراسة النظرية السائدة بأن هذا المنتج قادر على تقوية العظام. في الواقع، وفقًا لكاران، هذا ليس هو الحال على الإطلاق.

وقال: "هذه أكبر كذبة قيلت لك في حياتك. لا تحتاج إلى شرب الحليب لتقوية عظامك". وأوضح الطبيب أن هذه دعاية من شركات الألبان الكبرى.

يحتوي الحليب على نوع من السكر يسمى اللاكتوز. لدى الرضع، ينتج الجسم نوعًا خاصًا من إنزيم اللاكتاز الذي يساعد على هضم اللاكتوز من حليب الثدي، ولكن عندما تتوقف الرضاعة الطبيعية، يتوقف جسم الطفل عن إنتاج هذا الإنزيم.

لدى بعض الناس، يتطور ما يسمى باستدامة اللاكتاز، والذي يسمح بشرب الحليب دون آثار جانبية.

ومع ذلك، خلص الطبيب إلى أن شرب الحليب على وجه التحديد لتقوية العظام لا يستحق كل هذا العناء على الإطلاق، حيث لا جدوى من ذلك.