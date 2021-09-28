"آبل" توفر خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15"

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن طرحها منظومة خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15" الجديد على هواتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن آبل طرحت في هواتف آيفون منظومة خرائط جديدة ثلاثية الأبعاد فريقه من نوعها.

ويمكن من خلال تلك الخريطة الجديدة مشاهدة ثلاثية الأبعاد للعاصمة البريطانية لندن، أو لمدن نيويورك أو سان فرانسيسكو أو لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن تمد "آبل" منظومة الخرائط الثلاثية الأبعاد للعاصمة الأمريكية واشنطن ومدن سان دييغو وفيلادلفيا في نهاية العام، فيما سيتم تزويدها إلى كندا ومدن مونتريال وتورنتو وفانكوفر العام المقبل.

ويمكن من خلال الخرائط الثلاثية الأبعاد الجديدة على هواتف "آيفون"، مشاهدة تفاصيل وارتفاعات جميع الأنحاء في المدينة سواء الطرق الجديدة أو المعالم السياحية وفي كل الأوقات صباحا ومساء.

ووعدت آبل بتوفير نسخة جديدة محسنة أيضا متوافقة على السيارات الذكية وتطبيق "كار بلاي"، التي دعم جميع اتجاهاتك خطوة بخطوة باستخدام تقنيات "الواقع المعزز.