طرح تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس 15" لإصلاح مشكلة مزعجة في هواتف "آيفون 13"

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، طرحها تحديثا في نظام تشغيل "آي أو إس 15"، يمكنه إصلاح مشكلة مزعجة مرتبطة بهواتف "آيفون 13" وساعات "آبل ووتش".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تحديث "آي أو إس 15" يصلح مشكلة إلغاء قفل هواتف "آيفون 13" عن طريق ساعات "آبل ووتش".

Upcoming iOS 15.1 beta 2 fixes the Unlock with Apple Watch bug on iPhone 13 https://t.co/UWAqL0p3CV https://t.co/jZ0bOVax3E — Rose Sana (@rosesana) September 29, 2021

​وأبلغ عدد من المستخدمين بتلك المشكلة المزعجة، والتي تسببت في إغلاق هواتفهم في توقيتات غير مرغوب فيها.

وكانت "آبل" توصي بتعطيل ميزة ربط "آيفون 13" بساعة "آبل ووتش"، لحين وصول تحديث "آي أو إس 15" إلى الهواتف.