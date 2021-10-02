طبيبة تتحدث عن تأثير الفواكه على الكبد

أشارت الطبيبة إلى أنه لا يمكن استبدال وجبة كاملة بالفواكه وحدها، بما في ذلك البطيخ والشمام، لأن كمية كبيرة من الفركتوز في الجسم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الكبد.

وقالت لوكالة "سبوتنيك": "تحتوي الفواكه التي فيها نواة على نسبة أعلى من الجلوكوز وأقل من الفركتوز، بينما تحتوي الفواكه التي فيها بذور على نسبة أعلى من الفركتوز ونسبة أقل من الجلوكوز. وهذا يعني أن التفاح يحتوي على فركتوز أكثر، بينما يحتوي المشمش على نسبة أعلى من الجلوكوز. وعندما يعتقد الشخص أنه يأكل تفاحة أو كمثرى غير ضارة، فهذا ليس كذلك: فهو يأكل الكثير من الفركتوز، مما قد يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي. تتم معالجة الجلوكوز تحت تأثير الأنسولين ويذهب إلى احتياطيات الطاقة والدهون، ويتم امتصاص كل الفركتوز بواسطة بروتينات الكبد".

شددت بافلوفا على أهمية البروتين في النظام الغذائي.

وقالت: "عندما يأكل الشخص الفاكهة أو التوت، فإنه يحصل على الجلوكوز والفركتوز، وهو إفراز كبير من الأنسولين، اعتمادًا على الكمية التي يتناولها. في الوقت نفسه، يفتقر النظام الغذائي إلى عنصر مهم - البروتين. وجبة خفيفة من الفاكهة جيدة، ولكن فقط إذا كانت الفاكهة كحلوى: قطعة من الجبن، واللبن، ويضاف إلى ذلك تفاحة، مشمش. من الأفضل تناول فاكهة كبيرة واحدة، والفاكهة الصغيرة عدة حبات. وخلصت: "عندما يأكل الشخص البروتين والفاكهة، ينخفض ​​ارتفاع الجلوكوز، ويترسب أقل، وينفق الجسم أكثر".