خمس فوائد للابتسام

أثبت العلماء منذ فترة طويلة أنه حتى الابتسامة المزيفة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الحالة العاطفية للشخص.

ولكن إلى جانب ذلك، فإن للابتسام العديد من الخصائص المفيدة: فهو يساعد على تحسين العلاقات مع الناس، والشعور بالثقة، وصرف الانتباه عن الأفكار السلبية، وما إلى ذلك. وإليك بعض الأسباب الوجيهة للابتسام قدر الإمكان.

الابتسامة تخفف التوتر

الابتسام، حتى لو كان غير صادق، مفيد في تخفيف التوتر ويساعدنا أيضًا على أن نبدو أقل تعبًا، حسب مجلة journals.sagepub.

إذا كنت تشعر بالقلق الشديد أو التوتر أو الإرهاق، فحاول الابتسام مرة واحدة على الأقل، حتى لو كنت تعتقد أنه لا يوجد سبب لذلك. بعد بضع ثوان، ستشعر بتحسن ويمكنك الاسترخاء.

يقوي جهاز المناعة

يمكن أن يساعد الابتسام جهاز المناعة لدينا على العمل بكفاءة أكبر. هذا لأنه يرتاح، ويطلق الدوبامين والسيروتونين ("هرمونات السعادة والمزاج الجيد")، وبالتالي يؤثر على الحالة العاطفية. والعواطف الممتعة، بدورها، لها تأثير إيجابي على عمل جهاز المناعة، حسب موقع sciencedirect.

يخفض ضغط الدم

يؤدي الضحك والابتسام إلى ضبط ضغط الدم وتقليل معدل ضربات القلب أثناء الإجهاد. هذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو مرض يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية لتطور مشاكل القلب والأوعية الدموية الحادة مثل مرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وما إلى ذلك.

يخفف الألم

يفرز الابتسام مادة الإندورفين، وهي مواد كيميائية تعمل على تحسين الحالة المزاجية، والشعور بالراحة، وتخفيف الآلام الجسدية، وفقًا لدراسة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك، يعتبر الابتسام والضحك مسكنات طبيعية ومتوفرة دائمًا.

الابتسامة تجعلك أكثر جاذبية وأصغر سنا

الأشخاص المبتسمون أكثر جاذبية من الأشخاص الكئيبين الصارمين. بالإضافة إلى ذلك، لا يجذب الابتسام انتباه الآخرين فحسب، بل يساعدك أيضًا على أن تبدو أصغر سنًا.