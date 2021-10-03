غوغل توقف تقنية جوهرية في متجرها الإلكتروني لحماية حسابات المستخدمين

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية وقف تقنية جوهرية في متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي"، من أجل حماية حسابات المستخدمين المصرفية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن غوغل قررت وقف خدمة ربط حسابات غوغل بلاي بالحسابات المصرفية للمستخدمين، لتوفير حماية أكبر لمستخدميها.

ومن المفترض أن تتيح تلك الخدمة للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية مع البنوك التقليدية على حساب "غوغل بلاي" للاستفادة من شراء مختلف التطبيقات والخدمات.

وذكرت غوغل أن هذا المشروع كان يدخلها في منافسة مباشرة مع البنوك التقليدية، وتوجد عليه محاذير عديدة بشان أمان المستخدمين، لذلك قررت وقف المشروع الذي كانت تطلق عليه "بليكس".

وبدلا من ذلك المشروع، قررت غوغل أن تدخل في شراكة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية، التي كانت ستوفر حسابات دون رسوم شهرية أو رسوم سحب على المكشوف وحد ​​أدنى من الأرصدة.

وأبرز تلك المؤسسات المالية التي دخلت معها "غوغل" في شراكة هي مؤسسة "سيتي بنك" و"إس إي إف سي يو"، والتي ستمكن المستخدمين من تنفيذ التحويلات التلقائية عبر متجر "غوغل بلاي".

وأفادت غوغل بأنها لا تزال تعتقد أن هناك طلبًا من المستهلكين على طرق أبسط للدفع مقابل الأشياء أثناء التسوق عبر الإنترنت، لكنها ستركز الآن على "تقديم التمكين الرقمي للبنوك وغيرها من الخدمات المالية".