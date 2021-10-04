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    ألم أسفل البطن عند الرجال

    أبرز أسباب ألم الجانب الأيسر من البطن وطرق العلاج

    © Photo / Pixabay/derneuemann
    علوم
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    يسبب الشعور بألم في الجانب الأيسر من البطن أسفل ضلوع القفص الصدري قلقا لمن يشعر به، خاصة وأن أسباب هذا الألم تتعدد ما يزيد من حيرة المريض ويتطلب فحصا دقيقا.

    نشر موقع "dailymedicalinfo" تقريرا استعرض فيه أسباب ألم الجانب الأيسر من البطن، كما تطرقت إلى طرق العلاج المتاحة لذلك الشعور وما يقف ورائه من مشاكل صحية.

    تطرق موقع "healthline" إلى أسباب هذا النوع من الألم، حيث تحدث عن أنه قد يكون علامة على وجود مشاكل في مختلف أعضاء وأجهزة الجسم مثل المعدة، والقولون، والطحال، والبنكرياس، والكليتين، والرئتين، والقلب.

    أبرز أسباب ألم الجانب الأيسر من البطن

    • التهاب التامور

    حيث يحاط القلب بما يشبه الكيس مملوء بالسوائل، فيما يعرف بـ"التامور".

    • النوبة القلبية

    وهي من الحالات المشهورة بخطورتها على الحياة، ومن بين أعراضها، ضيق وألم الصدر، الشعور بالغثيان وضيق التنفس، والتعرق.

    • الذبحة القلبية

    .وهي حالة تنتج عن عدم احتواء الدم المتجه إلى القلب على كمية كافية من الأكسجين، ما يسبب الشعور بشد أو ألم في الصدر والفك والظهر والكتفين والذراعين أي

    • التهاب الرتج

    وهو عبارة عن جيوب صغيرة تنشأ بسبب الضغط على النقاط الضعيفة في القولون، وهي أكثر شيوعا بعد سن الخمسين، وأبرز أعراضه الحمى والغثيان والإسهال أو الإمساك.

    • فتق

    .يحدث الفتق نتيجة دفع عضو داخلي أو جزء من الجسم للعضلات أو الأنسجة المحيطة به، ما ينتج عنه ظهور كتلة أو انتفاخ مزعج.

    • هربس نطاقي

    تسبب عدوى الهربس النطاقي طفحا جلديا مؤلما يشبه شريط من البثور يلتف حول جانب واحد من الجسد، وأحيانا يظهر الطفح الجلدي على الرقبة أو الوجه، وأحيانا تبب هذه العدوى ألما دون طفح جلدي، وتشمل أعراضه شعورق بالحرق أو الوخز أو الخدر

    أسباب تتعلق بمشاكل الجهاز الهضمي

    يعتبر القولون العصبي، أحد أشهر أمراض الهضم، كما أنه يسبب الشعور بالألم والانتفاخات بالإضافة إلى الغازات.

    • التهاب الأمعاء، ويندرج تحته عدة مشاكل، منها داء كرون وكذلك التهاب القولون التقرحي.
    • حرقة المعدة، وهو شعور ينتج ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء.
    • التهاب المعدة، والذي يصيب البطانة الداخلية للمعدة.
    • الإمساك، حيث يعاني المريض صعوبة في إخراج البراز.

    أسباب ترتبط بالرئة، ومن أبرزها:

    • التهاب غشاء الرئة، والذي يصيب الغشاء المحيط بالرئة.
    • انهيار الرئة، ويحدث عندما يتجمع الهواء بين حاجز الصدر والرئة.
    • الالتهاب الرئوي، وغالبا ما يحدث بسبب الإصابة بالعدوى.

    بعض ألاسباب ألاخرى:

    • التهاب البنكرياس
    • التهاب الكليتين
    • كسر الضلوع
    •  حصوات الكلى

    أسباب متعلقة بالنساء فقط

    تقلصات الدورة الشهرية

    تشعر بها المرأة قبل وأثناء الدورة الشهرية، ولا تشير تقلصات الدورة الشهرية إلى مشكلة خطيرة في العادة، لكن يمكنك الرجوع إلى طبيبك إذ شعرت بتشنجاتك شديدة تمنعك من أداء أنشطتك اليومية تزداد سوءا بمرور الوقت، خاصة وإن كان عمرك أكبر من 25 عاما.

    الانتباذ البطاني الرحمي

    وهو مرض حميد، يسبب نمو أنسجة مشابهة لتلك التي تبطن الرحم، وتغلفه من الخارج أيضا، ومن بين أعراضه تقلصات مؤلمة أثناء الدورة الشهرية، وألم عند ممارسة الجنس، وألم عند حركة الأمعاء أو التبول.

    تكيس المبايض

    حيث يتكون كيس مملوء بسائل داخل المبيض أو على سطحه الخارجي، وفي العادة لا تسبب التكيسات أعراضا وتختفي دون علاج في غضون بضعة أشهر، لكن أحيانا تسبب ألما مزعجا إذا ضغطت على المثانة مسببة التبول بكثرة.

    التواء المبيض

    قد تتسبب أكياس المبيض الكبيرة في تغيير وضع المبيض داخل الجسم، ومن المرجح أن يحدث التواء المبيض مع الحمل أو استخدام الهرمونات لتعزيز الإباضة.

    الحمل خارج الرحم

    يعني الحمل خارج الرحم أن تزرع البويضة الملقحة نفسها قبل أن تصل إلى الرحم، وعادة ما يحدث هذا داخل قناة فالوب التي تربط المبيض بالرحم.

    مرض التهاب الحوض (PID)

    PID هو عدوى تصيب الجهاز التناسلي الأنثوي. يحدث عادةً بسبب الأمراض المنقولة جنسيًا (STIs) ، مثل الكلاميديا ​​والسيلان، بالإضافة إلى آلام أسفل البطن ، يمكن أن يسبب أعراض مثل حمى، إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة، ألم أو نزيف أثناء ممارسة الجنس، حرقان مع التبول.

    ​أسباب متعلقة بالرجال فقط

    الفتق الإربي

    وهي حالة شائعة تنتج عن اندفاع دهون أو جزء من الأمعاء الدقيقة عبر منطقة ضعيفة في أسفل البطن، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يحدث عند النساء ولكنه أكثر شيوعًا لدى الرجال.

    تورم كيس الصفن

    قد يشير هذا النوع من الالتهابات مشاكل خطيرة، ويمكنك طلب الاستشارة الطبية في حال ملاحظة احمرار شديد في موقع التورم، أو الشعور بألم مفاجئ يزداد سوءًا ويستمر مشاكل في إخراج الغازات أو التبرز.

    التواء الخصية

    وفي هذه الحالة تدور الخصية، مسببة قلة تدفق الدم إليها، ما ينتج عنه ألمًا شديدًا وتورمًا، فيما لاتزال أسباب سبب تلك الحالة غير معروفة، وعلى الرغم من أنه يمكن أن تظهر تلك الحالة في أي عمر لكنها يحدث غالبا عند الشباب والمراهقين دون سن 18 عاما.

    العلاج ومتى يتطلب الأمر تدخل الطبيب؟

    إذا استمر الشعور بآلام الجانب الأيسر من البطن لعدة أيام، واستمر قلقك بشأنه فقد حاجن الوقت لطلب مساعدة الطبيب، وخلال تلك الأيام يمكنك الانتباه لألمك وملاحظ ما إذا كان هناك شيء ما يخففه، فإذا لم يحدث  استمع إلى جسدك وتحدث مع طبيبك عاجلاً وليس آجلاً إذا استمر الألم.

    يختلف علاج ألم الجزء الأيسر من البطن باختلاف سبب حدوثه، فإذا كان الألم مرتبطًا بأي نوع من الالتهابات، فيوصي الطبيب بتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لتقليل الألم والتورم.

    وقد يحتاج المريض إلى استخدام المضادات الحيوية إذا كان السبب في الألم العدوى البكتيرية، وتحدث حالات نادرة يحتاج المريض فيها إلى جراحة، مثل الإصابة بحصى كلى كبيرة يحتاج الطبيب إلى إزالتها بالتدخل الجراحي.

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    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

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