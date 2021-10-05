دراسة: ارتفاع ضغط الدم في الـ40 يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف

تزعم دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينات والأربعينات من أعمارهم هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم، بل ويتسبب ذلك في تقليص حجم أدمغتهم.

وكشف البحث المنشور في دورية "Hypertension" الطبية، وأجراه فريق دولي من الباحثين، بما في ذلك أكاديميون من أستراليا والصين على أكثر من 250 ألف بريطاني، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وتتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما لديهم مخاطر أعلى بنسبة 61 في المئة للإصابة باضطراب فقدان الذاكرة في وقت لاحق من حياتهم.

وقارن الباحثون البيانات الصحية لـ124053 بالغا بريطانيًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و124.053 من غير المصابين بالمرض.

كما أنهم تابعوا التاريخ الطبي للمرضى على مدار 14 عاما، واكتشفوا أن 4626 منهم مصابون بنوع من الخرف.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، وتتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 61 في المئة بعد عقد من الزمن، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كشف البحث كذلك أن خطر الإصابة بـ"الخرف الوعائي"، وهو نوع من الخرف الناجم عن ضعف تدفق الدم إلى أجزاء من الدماغ، كان أكثر احتمالا بنسبة 69 في المئة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بين أعوام 35 و44 سنة، مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة.

كما قارن الباحثون بين فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة 11399 بريطانيًا تم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم، مع فحوصات من 11399 بريطانيًا لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وتراوحت أعمارهم جميعا بين 35 و44 عاما، و45 و54 عاما وقت إجراء الفحوصات.

وكانت النتيجة أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم لديهم حجم إجمالي للدماغ أصغر من الأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بل وأن التقلص في حجم المخ كان أسوأ لدى المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم قبل بلوغهم 35 عاما.

ويعتقد مؤلفو الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم قد يتسبب في تقلص حجم الدماغ وهذا التغيير في البنية مرتبط بالخرف.

وخلصت الدراسة إلى أن نتائجها تسلط الضوء على الفائدة المحتملة لمساعدة الشباب على التحكم في ضغط الدم في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف.

ويعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت"، ويؤدي إلى مخاطر صحية تهدد الحياة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهناك مسببات كثيرة لارتفاع ضغط الدم، مثل السمنة، وتناول الكثير من الملح، والتدخين وشرب الكحوليات، وقلة النوم.