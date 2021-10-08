أطباء يحذرون من عادة خطيرة أثناء تناول المكملات الغذائية... فيديو

دعت مجموعة من الأطباء مؤخرًا إلى اجتناب عادة خطيرة يمارسها رواد النوادي الرياضية قبل التمرين، وتُعرف بالجرعات الجافة أو "دراي سكوبينغ".

وتتضمن العادة تناول مكملات المسحوق بشكل جاف، بدلاً من خلطها بالماء لتتحول لسائل، على النحو الموصى به من قبل الشركات المصنعة.

وحذر الباحثون في عرضهم التقديمي في اجتماع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: "يجب أن يكون الأطباء على دراية بانتشار طرق الاستهلاك الخطرة للمكملات ما قبل التمرين، واحتمالية الإفراط العرضي في الاستهلاك، والاستنشاق".

وقلق الباحثون، الذين يلقون كلمة في مؤتمر طبي أمريكي، من أن المراهقين الصغار قد يجربون ذلك، مدفوعين بموجة من مقاطع الفيديو على الإنترنت.

وتحتوي مساحيق ما قبل التمرين عادةً على الكثير من الأحماض الأمينية والفيتامينات ومكونات أخرى، مثل الكافيين، حيث أن الفكرة هي تزويد الجسم بدفعة قبل التمرين للمساعدة في القدرة على التحمل.

وقال باحثون من مركز كوهين الطبي للأطفال في نيويورك إن مغرفة من البودرة قد تحتوي على كمية من الكافيين تعادل خمسة أكواب من القهوة.

يمكن أن تسبب جرعة كبيرة من الكافيين على سبيل المثال آثارًا جانبية متعلقة بالقلب، بما في ذلك خفقان القلب والنبضات الزائدة أو المفقودة.

وقال الباحثون إن استنشاق المسحوق عن طريق الخطأ في الرئتين يمكن أن يسبب الاختناق أو العدوى أو الالتهاب الرئوي.

وقام باحثو الدراسة بتحليل 100 مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" باستخدام الهاشتاغ "بري وورك أوت" أو قبل التمرين للبحث.

حيث أظهر ثمانية منهم فقط استخدام المسحوق بالطريقة الصحيحة، وتم تمييز أكثر من 30 حالة تناول جافة للمنتج، حيث وضع الأفراد مغرفة من البودرة الجافة غير المخلوطة بالماء في أفواههم متبوعة ببضع رشفات من الماء أو السائل.