تسجيل
15:43 GMT08 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مكملات غذائية متنوعة

    أطباء يحذرون من عادة خطيرة أثناء تناول المكملات الغذائية... فيديو

    © Photo / pixabay/Bru-nO
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050304345_406:388:2859:1768_1200x675_80_0_0_ba6071780acb0fbb8dc5b0026ee55c77.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202110081050378759-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    دعت مجموعة من الأطباء مؤخرًا إلى اجتناب عادة خطيرة يمارسها رواد النوادي الرياضية قبل التمرين، وتُعرف بالجرعات الجافة أو "دراي سكوبينغ".

    وتتضمن العادة تناول مكملات المسحوق بشكل جاف، بدلاً من خلطها بالماء لتتحول لسائل، على النحو الموصى به من قبل الشركات المصنعة.

    وحذر الباحثون في عرضهم التقديمي في اجتماع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: "يجب أن يكون الأطباء على دراية بانتشار طرق الاستهلاك الخطرة للمكملات ما قبل التمرين، واحتمالية الإفراط العرضي في الاستهلاك، والاستنشاق".

    وقلق الباحثون، الذين يلقون كلمة في مؤتمر طبي أمريكي، من أن المراهقين الصغار قد يجربون ذلك، مدفوعين بموجة من مقاطع الفيديو على الإنترنت.

    وتحتوي مساحيق ما قبل التمرين عادةً على الكثير من الأحماض الأمينية والفيتامينات ومكونات أخرى، مثل الكافيين، حيث أن الفكرة هي تزويد الجسم بدفعة قبل التمرين للمساعدة في القدرة على التحمل.

    وقال باحثون من مركز كوهين الطبي للأطفال في نيويورك إن مغرفة من البودرة قد تحتوي على كمية من الكافيين تعادل خمسة أكواب من القهوة.

    يمكن أن تسبب جرعة كبيرة من الكافيين على سبيل المثال آثارًا جانبية متعلقة بالقلب، بما في ذلك خفقان القلب والنبضات الزائدة أو المفقودة.

    وقال الباحثون إن استنشاق المسحوق عن طريق الخطأ في الرئتين يمكن أن يسبب الاختناق أو العدوى أو الالتهاب الرئوي.

    وقام باحثو الدراسة بتحليل 100 مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" باستخدام الهاشتاغ "بري وورك أوت" أو قبل التمرين للبحث.

    حيث أظهر ثمانية منهم فقط استخدام المسحوق بالطريقة الصحيحة، وتم تمييز أكثر من 30 حالة تناول جافة للمنتج، حيث وضع الأفراد مغرفة من البودرة الجافة غير المخلوطة بالماء في أفواههم متبوعة ببضع رشفات من الماء أو السائل.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    ما هو مقدار البروتين الذي يمكن لعضلاتك امتصاصه في جلسة واحدة؟
    حمية البروتين... تأثيرها على الجسم وكيفية إنقاص الوزن دون صيام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيف يصل إلى الحمراء من عرض أزياء مجموعة صيف 2022 من بالينسياغا، في إطار أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 2 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك