شرب الماء بشكل غير صحيح قنبلة موقوتة

كثيرًا ما نسمع أن شرب كوب من الماء في الصباح عند الاستيقاظ هو عادة صحية يجب على الجميع ممارستها.

أثناء النوم ليلاً، يفقد الجسم بعض السوائل. لذلك، بعد الاستيقاظ، من الضروري تجديد توازن الماء في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن كوبًا من الماء يقلل من لزوجة الدم ويحفز الدورة الدموية، مما له تأثير مفيد على صحة الجهاز القلبي الوعائي.

إن شرب كوب من الماء في الصباح مهم جدًا لجسمنا، لكن الكثير من الناس يفعلون ذلك بشكل خاطئ. في هذه الحالة، فهم لا يقوون صحتهم فحسب، بل يتسببون أيضًا في ضرر كبير لها. يتحدث موقع "وي كات" الصيني عن ما لا يجب فعله عند تناول كأس الماء في الصباح.

لا تشرب بسرعة كبيرة أو بكثرة وإلا فإنها تضغط على القلب:

من المؤكد أن شرب الماء في الصباح عادة جيدة، لكن عليك القيام بذلك بكميات معقولة. شرب الكثير من الماء سيقلل لزوجة الدم بسرعة كبيرة ويزيد من الضغط على القلب.

في معظم الحالات، يحدث احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية في الصباح. إذا كنت تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى زيادة الحمل على قلبك في الصباح، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الكثير من الماء على معدة فارغة يخفف من حمض المعدة. إذا بدأت على الفور في تناول الطعام، فقد يؤثر ذلك سلبًا على عملية الهضم ويؤدي بالتالي إلى الإصابة بأمراض المعدة.

لذلك حاول ألا تشرب الكثير من الماء في الصباح. في المتوسط​​، يكفي الجسم أكثر من 150 مليلترًا، أي حوالي نصف كوب. من المهم أيضًا شرب الماء ببطء في رشفات صغيرة.

قد يؤدي اختيار المشروب الخاطئ إلى الإضرار بقلبك وكليتيك وأوعيتك الدموية:

هناك آراء مختلفة حول ما يجب أن يشربه أولاً بعد الاستيقاظ. بعض الناس يفضلون شرب الماء المملح والبعض الآخر يضيف العسل إلى الماء. إذن ما الذي سيكون أكثر صحة للجسم؟

لا ينصح بشرب العصائر والقهوة والحليب والمشروبات الأخرى

لا تستبدل الكوب الأول من الماء بالعصير أو القهوة أو الحليب أو المياه المعدنية أو أي مشروبات أخرى. لن يؤدي ذلك إلى تجديد توازن السوائل، ولكنه سيجعل عملية الهضم تبدأ، مما سيؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي. علاوة على ذلك، فإن بعض المشروبات مدرة للبول وتسبب نقصًا أكبر في السوائل في الجسم.

الماء المملح - غير مستحسن

في الصباح، تحدث أول زيادة في ضغط الدم. خلال هذا الوقت، يكون الدم لزجًا وسيؤدي تناول الملح إلى زيادة ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الماء المملح يزيد من استهلاكك اليومي من الملح ويزيد من الضغط على كليتيك.

الماء مع العسل خيار جيد

الماء مع العسل علاج فعال لمن يعانون من الإمساك. يرجى ملاحظة أنه يجب وضع العسل في ماء بارد أو دافئ وليس في ماء مغلي.

الماء المغلي هو الخيار الأفضل

لا يحتوي الماء المغلي العادي على السكر والملح، وبالتالي لن يشكل أي ضغط على الكلى والجهاز القلبي الوعائي. وبالتالي، فهو الخيار الأفضل لمعظم الناس.

الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

بعض الناس لا يملكون وقتًا كافيًا في الصباح بحيث لا ينتظرون الماء ليبرد ويشربوا الماء المغلي. على العكس من ذلك، يشرب آخرون كوبًا من الماء البارد على عجل، معتقدين أن هذا سوف يساعدهم على الاستيقاظ. ومع ذلك، كلتا الطريقتين خاطئيتن.

يحفز الماء شديد البرودة الجهاز الهضمي، مما يتسبب في تقلص الأوعية الدموية في بطانة المعدة بسرعة، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وحتى الإسهال. لذلك، يمنع منعا باتا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة شرب الماء البارد على معدة فارغة. الأمر نفسه ينطبق على أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

لا يمكنك شرب الماء الساخن جدا، لأنه يصيب المريء، مما قد يؤدي في المستقبل إلى الإصابة بالسرطان. الحقيقة هي أن الغشاء المخاطي للمريء حساس للغاية، ويمكن أن يتسبب تناول السائل، الذي تتجاوز درجة حرارتها 65 درجة، في حدوث حروق. إذا حدث هذا بانتظام، يتم تدمير بنية الخلية الطبيعية، وبعد ذلك تتشكل التكوينات الخبيثة. لذلك، تم تصنيف المشروبات الساخنة التي تزيد درجة حرارتها عن 65 درجة في المجموعة 2A ، أي المواد المسببة للسرطان المحتملة للإنسان. لا تتجاهل هذه الحقيقة.

وبالتالي، في الموسم الدافئ، يجب أن تكون درجة حرارة المياه المستهلكة قريبة من درجة الحرارة المحيطة. في الطقس البارد - يجب أن يكون الماء أكثر دفئًا قليلاً حتى لا يهيج بطانة المعدة، ولكن ليس أكثر من 50 درجة.

هل يمكنني شرب الماء قبل غسل أسناني بالفرشاة؟

يجادل الكثير من الناس أنه قبل شرب الماء في الصباح، يجب عليك أولاً تنظيف أسنانك. خلاف ذلك، سوف تدخل البكتيريا من تجويف الفم الجسم بالماء.

في الواقع، هذا مبالغ فيه بعض الشيء. مكان تركيز البكتيريا هو الجير أو اللويحة السنية. لا يمكن إزالته إلا عن طريق التأثير المادي (التنظيف والفرك). الماء ليس لديه مثل هذه القوة الاحتكاكية لتنظيف الأسنان الترسبات. لذلك، لا داعي للقلق من حقيقة أن عددًا كبيرًا من البكتيريا ستدخل الجسم مع الماء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحمض الموجود في الأمعاء قادر على قتل هذه البكتيريا المسببة للأمراض.

وبالتالي، لا يحتاج الأشخاص الأصحاء إلى التفكير فيما يجب عليهم فعله أولاً - تنظيف أسنانهم بالفرشاة أو شرب الماء. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من التهاب دواعم السن، أو التهاب اللثة، أو أمراض الفم الأخرى، فمن الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل شرب الماء.