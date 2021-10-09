لماذا يسمى البيض "الغذاء المثالي"؟

يحتوي البيض على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان للتطور: البروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن. وهي متوفرة في جميع المتاجر، فهي منخفضة السكر وقليلة السعرات الحرارية. نظرًا لوجود البروتين، يعد البيض منتجًا شائعًا بين أولئك الذين يفقدون الوزن ولاعبي كمال الأجسام.

يطلق عليه "الغذاء المثالي" بسبب ثرائه وتوازن العناصر الغذائية. شرح خبير التغذية الياباني يوكو فوكانوا، في مقال نشره موقع "ياهو" الياباني، فوائد البيض.

العناصر الغذائية الموجودة في بيضة واحدة ميزات جديرة بالملاحظة.

تحتوي بيضة واحدة على نحو 83 سعرة حرارية، و6.8 غرام من البروتين، و5.7 غرام من الدهون، و0.2 غرام فقط من السكر. يحتوي هذا المنتج على توازن جيد من الفيتامينات والمعادن.

يلاحظ فوكانو أن البيض مغذ للغاية لدرجة أنه غالباً ما يشار إليه على أنه "الغذاء المثالي". يحتوي على العديد من العناصر الغذائية بالإضافة إلى البروتين الضروري لممارسة الرياضة.

بطبيعة الحال، ينصب التركيز على البروتين، ولكن هناك عناصر غذائية أخرى ضرورية. على وجه الخصوص، البيض غني بفيتامين د، الذي يعزز تخليق البروتين العضلي، وفيتامينات ب، الضرورية لعملية التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون.