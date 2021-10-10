إعلان من "غوغل" عن "بيكسل 6" يكشف عن وعد الـ5 سنوات

كشف إعلان جديد لشركة "غوغل" الأمريكية لهاتفها الأحدث "بيكسل 6" عن وعد الـ5 سنوات، الذي سبق وصرحت به في أكثر من وسيلة إعلامية.

واستبقت "غوغل" حدثها العالمي للكشف عن هواتف "بيكسل 6"، يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بوعدها تقديم 5 سنوات محفزة لنظام "أندرويد" الجديد الذي سيدعم تلك الهواتف، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وتتفوق بهذا الوعد غوغل على منافستها سامسونغ، التي تقدم تحديثات أمنية لنظام "أندرويد" لمدة 4 سنوات تقريبا.

وبتلك الطريقة، سيتمكن أصحاب هواتف "بيكسل 6" من التمتع بتحديثات أمنية على هواتفهم حتى عام 2026 تقريبا.

وتكشف التسريبات أيضا عن تزويد "غوغل" هواتف "بيكسل 6" بميزة "فيس أن بلور"، والتي تحافظ على بؤرة تركيز الكاميرا، والتي ستساعد الكاميرا الأمامية فائقة الاتساع في التقاط صور سيلفي جماعية.

ودعمت الشركة الأمريكية هواتف "بيكسل 6" بمستشعر كاميرا بدقة 50 ميغابيكسل تقريبا، وعدة تلفوتوغرافية بدقة 48 ميغابيكسل.

وتعد غوغل مستخدمي هواتف "بيكسل 6" أيضا ببطارية فائقة القوة يمكنها الصمود لأكثر من 24 ساعة مع الاستخدام الفائق.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف "بيكسل 6" بشاشة ذات قياس 6.4 بوصة، و"بيكسل 6 برو" بشاشة ذات قياس 6.7 بوصة، مقاومين للغبار والأتربة والماء.